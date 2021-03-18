توقيف رئيس الغازات الطبية بالصحة على ذمة قضية مستشفى السلط

قال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط قرر توقيف مهندس أجهزة طبية، وهو رئيس مجموعة الغازات الطبية في وزارة الصحة؛ لمدة اسبوع في أحد مراكز الإصلاح، على ذمة قضية مستشفى الحسين بمدينة السلط.

وأضاف العبداللات في تصريح لوكالة (بترا)، اليوم الخميس، أن التحقيق مستمر وجار في القضية حتى تحديد المسؤولين عن وفاة 7 أردنيين بمستشفى الحسين بالسلط، بسبب نفاد الأكسجين صباح يوم السبت الماضي.

وقرر مدعي عام السلط في وقت سابق توقيف ثمانية مسؤولين على ذمة القضية، ليصبح عدد المتهمين حتى الآن 9 أشخاص.

وتحركت النيابة العامة منذ لحظة وقوع الحادثة ووضعت خطة متكاملة للوصول إلى كل المتسببين بهذه القضية.

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