فاجعة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 514107
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جرينتش+2 12:52
بايدن وصف بوتين بـ “القاتل” والاخير يرد “كل إناء ينضح بما فيه”.. هل هي عودة للحرب الباردة بين واشنطن وموسكو؟؟
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