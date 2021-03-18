إغلاق 8 منشآت سياحية وإنذار ومخالفة 25 أخرى

اغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، 8 منشآت سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 25 منشأة أخرى، ومخالفة 3 أشخاص خلال شهر آذار الحالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، ان الاغلاقات والمخالفات جاءت بسبب عدم التزام تلك المنشآت بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

واضافت ان لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الأيام الماضية من الشهر الحالي، ونفذت 942 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة.

واشارت الوزارة الى التزام 573 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 129 منشأة أخرى.

وتشكلت فرق الكشف على المنشآت السياحية من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار، والصحة، والعمل، والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم السياحية، وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

وأكدت الوزارة في بيانها، ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين بداخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة، ورفعها عند الجلوس لتناول الطعام فقط.

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