وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون

اليوم الاربعاء.. تجاوز الأردن حاجز نصف مليون إصابة بكورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5553 وفاة و504915 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 4702 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و1213 حالة في محافظة الزرقاء، و1186 حالة في محافظة إربد، منها 90 حالة في الرمثا، و541 حالة في محافظة البلقاء، و306 حالات في محافظة عجلون، و305 حالات في محافظة الكرك، و267 حالة في محافظة المفرق، و242 حالة في محافظة مأدبا، و234 حالة في محافظة العقبة، و219 حالة في محافظة جرش، و180 حالة في محافظة معان، منها 46 حالة في البترا، و140 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 86975 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 473 حالة، فيما غادرت 277 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 3102 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2411 بنسبة إشغال بلغت 45 بالمئة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 671 بنسبة إشغال بلغت 53 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 357 جهازا بنسبة إشغال بلغت 30 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5733 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 412387 حالة.

وأضاف أن 50180 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5317747 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 19 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 12ر20 بالمئة.