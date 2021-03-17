وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون
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جرينتش+2 06:28
محكمة أمن الدولة تحكم بالاعدام شنقا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، وبالسجن لـ 4 آخرين.. والفتى يُعقب
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