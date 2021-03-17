طقس بارد بالمرتفعات الجبلية والسهول ومعتدل في باقي المناطق

تنخفض اليوم الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً، وتبقى حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وترتفع يوم الجمعة درجات الحرارة قليلاً، وتبقى الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالة غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 16 – 4، وفي مناطق البادية 23 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 26 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 13، وفي البحر الميت 27 – 13، وفي خليج العقبة 28 – 13 درجة مئوية.

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