فاجعة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 514107
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شكري سرحان ورشدي أباظة يتبرعان بسخاء لانقاذ منتج من الافلاس
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