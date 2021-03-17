توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين في قضية مستشفى الحسين

قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات إنَّ مدعي عام السَّلط قرر توقيف مدير صحة البلقاء ومساعد مدير مستشفى الحسين بالسلط للشؤون التمريضية ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الاوكسجين في المستشفى.

وأضاف في تصريح لوكالة (بترا)، اليوم الأربعاء، إنَّ المدعي العام قرر توقيفهم في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل لمدة اسبوع واسند اليهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 7 مرات بالاشتراك.

وبين أن التحقيقات ما زالت تسير بوتيرة عالية ودقيقة حتى الانتهاء من تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة التي راح ضحيتها 9 أردنيين، منهم 7 بسبب نفاد الأكسجين.

وتوقع الانتهاء من التحقيقات كاملة خلال الأيَّام القليلة المقبلة.

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