وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون
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جرينتش+2 06:27
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 69 وفاة و8910 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 495,380
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