وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 69 وفاة و8910 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 495,380

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 69 وفاة و8910 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5497 وفاة و495380 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 4842 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 1158 حالة في محافظة إربد، منها 32 حالة في الرمثا، 678 حالة في محافظة الزرقاء، 564 حالة في محافظة البلقاء، 345 حالة في محافظة الكرك، 290 حالة في محافظة العقبة، 236 حالة في محافظة المفرق، 209 حالات في محافظة مأدبا، 185 حالة في محافظة معان، منها 15 حالة في البترا، 165 حالة في محافظة جرش، 122 حالة في محافظة عجلون، 116 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 83229 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 490 حالة، فيما غادرت 286 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2981 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2283 بنسبة إشغال بلغت 43 بالمئة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 648 بنسبة إشغال بلغت 51 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 365 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 31 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5335 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 406654 حالة.

وأضاف أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 12ر20 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 36ر19 بالمئة.