وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون
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جرينتش+2 06:27
هل جاء دور لبنان؟.. وثيقة أمنية اللبنانية تكشف عن مخطط لتوظيف التدهور الاقتصادي لنشر الفوضى والتخريب واغتيال سياسيين
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