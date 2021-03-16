مديرية الأمن تعلن القبض على عدد من المشاركين في المظاهرات بينهم اشخاص عرب بدعوى مخالفة أوامر الدفاع

عمان 16 آذار (بترا)- اعلنت مديرية الأمن العام انه جرى التعامل يوم أمس الاثنين، مع عدد من التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع، والمؤثرة على صحة المواطنين وتسهم في نشر الوباء ‏وفي عدة مواقع من محافظات المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم ‏مديرية الأمن العام في بيان اليوم الثلاثاء، انه قبل الساعة السابعة من مساء يوم أمس، وقبيل بدء ‏الحظر الجزئي، تم التنبيه على المشاركين في تلك الوقفات والتجمعات بضرورة الالتزام بالقانون وفض تلك التجمعات حفاظاً على الصحة العامة وتنفيذاً لأوامر الدفاع.

‏وأكد أن عدداً كبيراً من المشاركين في تلك الفعاليات امتثلوا لتنبيهات وتحذيرات رجال الأمن العام وغادروا التجمعات، فيما أصر عدد آخر على البقاء، رغم عديد التحذيرات التي وجهت إليهم، الأمر الذي اضطر رجال الأمن إلى إنفاذ القانون بالقوة المناسبة لفض التجمعات المخالفة للقانون والتي تعرض صحة وسلامة المجتمع لخطر نشر العدوى بشكل كبير.

‏وأشار الناطق الاعلامي، إلى أنه تم ضبط عدد من الأشخاص في عدة مواقع ممن أصروا على التجمع وقاوموا رجال الأمن ورفضوا المغادرة والالتزام بالقانون من بينهم أشخاص من جنسيات عربية شاركوا بهذه التجمعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعاً.

وأشار إلى إصابة عدد من رجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم، وهم قيد العلاج الآن، لافتاً إلى تعرض عدد من الممتلكات العامة والخاصة لأضرار مادية وتخريب متعمد.

‏‏ودعت مديرية الأمن العام المواطنين وفي ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه المملكة، إلى الالتزام بالقانون والمساهمة في الحد من انتشار الوباء والابتعاد عن التجمعات والالتزام بما يصدر من تعليمات وأوامر للدفاع والتقيد بها.

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