لليوم الثالث ووسط حضور امني كثيف.. مظاهرات ليلية ببعض المدن واحياء العاصمة احتجاجا على فاجعة مستشفى السلط

لليوم الثالث، شهدت عدة مدن، مساء امس الإثنين، مظاهرات ومسيرات شعبية تطالب بإسقاط قانون الدفاع وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وسط حضور أمني كثيف خلال أوقات الحظر الليلي، وذلك إثر فاجعة مستشفى السلط التي راح ضحيتها 7 مواطنين بعد نفاد الأوكسجين في المستشفى.

وقد فرّقت قوى الأمن عدداً من المسيرات حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين، في الكرك واربد والفرق والرمثا والسلط وأحياء من العاصمة عمان، كما اعتقلت عدداً منهم.

وعبّر المتظاهرون عن احتجاجهم واستنكارهم لسوء الأوضاع الاقتصادية والصحية، مطالبين بإسقاط قانون الدفاع، ورحيل الحكومة، وتعديل نهج تشكيل الحكومات، ورافعين احيانا من سقف الشعارات والهتافات.

وقد لاحظ المواطنون الاردنيون انقطاع خدمة البث المباشر على مواقع فيسبوك وتويتر و”كلوب هاوس”، وهو ما دفعهم لاستخدام الواطس آب.

من جهته، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضرورة إنفاذ القانون والتعليمات وأوامر الدفاع في جميع المحافظات، وذلك بعد ترؤسه، مساء الإثنين، اجتماعاً بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامّة اللواء أحمد حسني، ووزير الدّولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين، ووزير الدّاخليّة وزير الصحّة المكلّف مازن الفرّاية، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.

وقد وجّه الخصاونة وزير الداخليّة، ومن خلاله الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة، إلى إنفاذ القانون والتعليمات في جميع محافظات ومناطق المملكة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي، الذي تصاعد منحناه إلى أرقام غير مسبوقة، في ظلّ تسجيل 82 حالة وفاة وأكثر من 9400 إصابة بفيروس كورونا امس الإثنين.