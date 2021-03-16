ضبط شخص ادعى نقص الأدوية لمرضى كورونا بمستشفيات البشير

‏ألقت وحدة الجرائم الإلكترونية القبض على صاحب التسجيل الصوتي الذي ادعى خلاله كذباً نقص الادوية لمرضى كورونا في مستشفى البشير.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الوحدة قد تمكنت من تتبع وتحديد هوية الشخص صاحب التسجيلات الصوتية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت أخباراً كاذبة ومغلوطة حول عدم توفر الأدوية لمرضى كورونا في مستشفى البشير، وتسببت بإحداث ذعر وهلع لدى المواطنين.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه ستتم بعد إنهاء التحقيقات معه، إحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.