وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون
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جرينتش+2 06:25
البردويل: “حماس” لن تدعم في الانتخابات الرئاسية مروان البرغوثي أو محمود عباس، بل قد تتجه الى خيار ثالث
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