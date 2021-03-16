الاسير البرغوثي سيعلن قريبا ترشحه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية

افادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مقربة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، أنه يستعد للإعلان قريبا بشكل رسمي عن ترشحه لمنصب الرئاسة.

وقالت الصحيفة ان ذلك يأتي استباقاً للضغوط المتزايدة عليه من قبل “اللجنة المركزية” لحركة فتح والرئيس عباس من أجل ثنيه عن قراره.

يذكر ان مروان البرغوثي سبق أن رفض عرضاً قدمته اللجنة المركزية للحركة بوضعه مرشحا على رأس القائمة الرسمية لحركة فتح، ومنحه صلاحية اختيار نصف أسماء لائحة المرشحين، شريطة ان يتنازل عن نيته الترشح لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية.

هذا وقد أوصى كذلك “المجلس الثوري” لحركة فتح، بأن يكون البرغوثي على رأس قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي.

ويتزامن استعداد البرغوثي للترشح مع قرار الرئيس عباس، منذ أيام، فصل عضو اللجنة المركزية، ناصر القدوة، من عضوية اللجنة وسحب “مؤسسة الشهيد ياسر عرفات” من مسؤولياته، وإيقاف راتبه وسحب سيارته، في محاولة لردع قيادات أخرى تفكر بطريقة مماثلة، بمن فيهم البرغوثي.

وكشف القدوة، أن عباس أصدر، قبل ثلاثة أيام، بالفعل قراراً بوقف الدعم الفوري عن “مؤسسة عرفات”، وأوعز بذلك إلى وزارة المالية و”الصندوق القومي الفلسطيني” بتوقيع مباشر منه.