وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون
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جرينتش+2 06:24
غادر منصبه الرسمي ولم يغادر دوره القذر.. كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
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