وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون
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جرينتش+2 06:23
القضاء على 3 إرهابيين والقبض على 3 آخرين.. إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف اهالي دمشق
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