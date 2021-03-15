وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بالكورونا ليتجاوز المجموع الكلي نصف المليون
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” السحر الأسود” يدمر الصداقة بين نادية الجندي ونبيلة عبيد
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