استنكارا لسياسة الباب المغلق.. استقالة 6 رؤساء بلديات من قبيلة بني حسن

تقدم، امس الاحد، ستة من رؤساء البلديات باستقالاتهم من مواقعهم، وذلك في كتاب رفعوه الى رئيس الوزراء.

وقالوا في الكتاب إن استقالتهم تأتي احتجاجا على سياسة وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان واستخدامه سياسة الباب المغلق وغياب كافة طرق التواصل معه.

وتاليا أسماء الرؤساء الموقعين على الاستقالة الجماعية:

محمود الخوالدة رئيس بلدية باب عمان

عبدالرحيم ضيف الله القلاب رئيس بلدية الهاشمية الجديدة

سليمان الخوالدة رئيس بلدية بلعما الجديدة

عامر الدغمي رئيس بلدية المفرق الكبرى

وهبي الزواهرة رئيس بلدية بيرين الجديدة

د. حسين الزيود رئيس بلدية ارحاب الجديدة