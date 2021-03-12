في ذكرى الإسراء والمعراج

ليلة مباركة
هي ليلة الإسراء
والمعراج
فسبحان من أسرى
بنبينا الأمين
وخير الخلائق
من أم القرى
للمسجد الاقصى
مشرفًا
وعلى البراق
إلى السماء
معرجًا
يا صاحب الذكرى
العظيمة العطرة
فقد تعمق جرحنا
وزاد بغضنا
وفقدنا كرامتنا
وأصبح المال ديننا
والعنف سلوكنا
فمن بعدكَ يصلحُ
أحوالنا
ويعيد لأمتنا
أمجادها؟
ولزهرة المدائن
أفراحها وابتسامتها ..؟!
من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال