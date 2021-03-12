بينهم وزير العمل الفلسطيني.. إصابات بقمع الاحتلال لمسيرة بيت دجن اليوم الجمعة

أصيب ستة مواطنين بينهم وزير العمل، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان بقرية بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت المسيرة الرافضة للبؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة الشرقية ببيت دجن، من وسط البلدة بمشاركة عشرات المواطنين الذين رددوا هتافات منددة بالاستيطان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وثلاثة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي ببيت دجن نصر أبو جيش أن شقيقه وزير العمل نصري أبو جيش أصيب بعيار معدني بالقدم، واعتدى عليه الجنود بالضرب ببنادقهم، وقد تم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج.

كما أصيب العشرات بالاختناق والكدمات نتيجة اعتداء الجنود عليهم بالضرب بأعقاب البنادق.