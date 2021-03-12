البنك المركزي يعدل أوقات الدوام للبنوك اعتباراً من الأحد

قرر البنك المركزي، تعديل أوقات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة في المملكة، لتصبح ساعات الدوام من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 30ر2 من بعد الظهر، حيث يبدأ التعامل مع الجمهور في تمام الساعة 30ر8 صباحاً ولغاية الساعة 30ر1 من بعد الظهر، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.

واوضح البنك في بيان اليوم الجمعة، إن هذا التعديل بأوقات دوام البنوك، جاء نظراً لتعديل الحكومة ساعات الحظر اليومية وساعات الدوام الرسمي بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

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