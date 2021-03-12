إحباط محاولة تهريب 650 الف حبة مخدرة الى دولة مجاورة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة لتهريب 650 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل حجر البناء بعد ضبط مركبة الشحن التي كانت تحملها داخل احد المعابر الحدودية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، انه وردت معلومات للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول نية مجموعة من الاشخاص المهربين بإدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر أحد المعابر الحدودية بعد اخفائها داخل حجر البناء من أجل إعادة تهريبها مرة أخرى لأحدى دول الجوار، حيث جرى على الفور التنسيق مع الاجهزة الامنية والجمركية داخل المعبر الحدودي لضبط مركبة الشحن فور وصولها .

وأضاف، أنه وفور محاولة المركبة المشتبه بها التي تحمل لوحة أرقام عربية الدخول للمملكة جرى ضبطها وكانت محملة بحجارة للبناء وبتفتيشها بشكل دقيق عُثر على 650 الف حبة مخدرة أُخفيت بشكل سري داخل ألواح الحجارة وما زال التحقيق جارياً.

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