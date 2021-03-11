هيفاء وهبي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الثاني والاربعين

صادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي “محمد وهبي” وأم مصرية “سيدة عبد العزيز إبراهيم”.

نشأت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها “نصر فياض” زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد إنجاب ابنتها بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.

وقد احتفلت هيفاء وهبي اليوم بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة على إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وأمسكت في يدها قالب كيك صغيراً “كب كيك” به شمعة مشتعلة، وعلقت على الصورة بقولها: “تم تفجير الشموع تم قطع الكعكة وتم صنع أمنية، مين منكم مولود برج الحوت متلي؟ شو أكتر شي بتحبوه ببرجكم؟، وتلقت هيفاء مئات التعليقات التي تمنت لها حياة سعيدة وعيد ميلاد سعيداً.

وما لا يعرفه الكثير أن هيفاء من مواليد 1979 أي انها تبلغ من العمر 42 عاما، وفي عام 1992 تم اختيارها كملكة جمال لبنان، وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وإعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999.

وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية، وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية.