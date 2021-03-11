ردا على عرقلة زيارة ولي العهد للاقصى امس.. نتنياهو يلغي زيارته للامارات لان الاردن لم يسمح لطائرته بالتحليق في اجوائه

أصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بيانا، اليوم الخميس، كشفت فيه “سبب تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات”، التي كانت مقررة اليوم الخميس.

وقال البيان، إن “رئيس الوزراء نتنياهو كان من المتوقع أن يقوم اليوم بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها”، وأشار إلى أن هذه الصعوبات جاءت كما يبدو بسبب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس.

وأضاف أن “الأردن أعلن، خلال الساعة الأخيرة، أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء”.

وكان مسؤول إسرائيلي قد اعلن في وقت سابق إن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات والتي كانت مقررة اليوم، الخميس، قد ألغيت نهائيا، وفق ما نقل عنه موقع “واللا” الإلكتروني. وهذه المرة الرابعة التي تُلغى فيها زيارة لنتنياهو إلى الإمارات.

وكانت قد تحدثت أنباء في وقت سابق من اليوم عن أن نتنياهو يدرس إلغاء سفره إلى أبو ظبي، وذلك بسبب دخول زوجته إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية لديها. لكن يبدو أن السبب المركزي هو توتر بين الأردن وإسرائيل، التي عرقلت زيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى، أمس.

وقدرت مصادر سياسية إسرائيلية، أن هذا التأوتر جاء بعد أزمة وقعت أمس، حين رفضت إسرائيل دخول عدد كبير من الحراس الشخصيين لولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، خلال زيارته التي كانت ستجري للمسجد الأقصى، ما دفعه للعودة إلى عمان.

وقال مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو سيرافق زوجته طوال الفحوصات. وسيتخذ القرار النهائي بشأن سفره للإمارات في وقت لاحق اليوم. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصالات حول احتمال مشاركة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في اللقاء في أبو ظبي قد فشلت.

وبحسب موقع واي نت العبري فأن محاولات رئيس الموساد لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحضور الاجتماع في الإمارات قد فشلت، ولذلك لن يلتقي فيه كما ذكر مساء أمس في عدة وسائل إعلام عبرية.

وأشار إلى أن كوهين أجرى اتصالات واسعة من أجل أن يحضر بن سلمان إلى الإمارات للقاء نتنياهو.

ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه يتوقع أن يلغي نتنياهو سفره إلى الإمارات في أعقاب تسرير زوجته.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن سفره إلى الإمارات قد تأخر بسبب عدم مصادقة الأردن على مسار الرحلة الجوية حتى الآن، وسط تقديرات أن ذلك نابع من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي، أمس، بادعاء وجود خلافات على الترتيبات الأمنية

قال مصدر سياسي إسرائيلي ان مغادرة نتنياهو رئيس الوزراء لزيارة الامارات قد تأخرت “بسبب عدم موافقة الاردن على تحليق طائرة نتنياهو فوق اراضيها.

وتشير التقديرات في إسرائيل، حسب صحيفة يديعوت احرنوت، إلى أن الرفض الاردني يرجع إلى إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى يوم أمس ، والتي نتجت عن خلافات حول ترتيبات الأمن والسلامة.

وكان مكتب نتنياهو، قد تعلل إنه يدرس إلغاء سفره إلى أبو ظبي، المقرر اليوم الخميس، وذلك بسبب دخول زوجته إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية لديها.

وقال مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو سيرافق زوجته طوال الفحوصات. وسيتخذ القرار النهائي بشأن سفره للإمارات في وقت لاحق اليوم

ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله، ان بنيامين نتنياهو يدرس إلغاء سفره إلى أبو ظبي، المقرر اليوم، الخميس، وذلك بسبب دخول زوجته إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية لديها. لكن يبدو أن السبب المركزي هو توتر بين الأردن وإسرائيل، التي عرقلت زيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى، أمس.

نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 11, 2021