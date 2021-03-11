تحديد دوام الموظفين من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية بعد الظهر ولاشعار اخر

قرّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحديد ساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين ما بين السّاعة الثامنة والنّصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وسيطبّق القرار اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، الموافق للرابع عشر من شهر آذار 2021م، وحتّى إشعار آخر.

واستثنى القرار موظّفي المؤسّسات الحكوميّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامها بقرار من المرجع المختصّ. ويأتي القرار استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م.

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