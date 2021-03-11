اجواء خماسينية مُغبرّة ومنخفضة الحرارة بوجة عام، وامطار بعد منتصف الليل تمتد الى ظهيرة غد الجمعة

يطرأ اليوم الخميس انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خماسينية مغبرة بوجه عام، تؤدي إلى تدن واضح في مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة) في بعض المناطق.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة ليلاً، تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا مصاحبة للمنخفض الجوي الذي سيتمركز شمال شرق سوريا، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، وقد يصحبها الرعد وهطول زخات من البرد احياناً وتستمر الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة) في بعض المناطق.

وحذرت الارصاد في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في أغلب مناطق المملكة وانعدامها بسبب العواصف الرملية في مناطق البادية، ومن خطر تأثير الغبار على مرضى الجهاز التنفسي، ومن سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن خطر احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد منتصف الليل في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس يوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل خلال ساعات الصباح زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون خلال ساعات الفجر غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد احياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (70كم/س) في بعض مناطق المملكة، ومع ساعات الظهيرة تضعف الهطولات وتتناقص كميات الغيوم، وتدريجياً مع ساعات الليل تخف سرعة الرياح.

وترتفع درجات الحرارة يوم السبت، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء مستقرة، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 20 – 9، وفي الاغوار الشمالية 26 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 16، وفي البحر الميت 28 – 14، وفي خليج العقبة 29 – 16 درجة مئوية.

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