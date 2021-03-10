تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 63 وفاة و8300 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 457151
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بعد 4 جولات.. انتخاب السنوار للمرة الثانية رئيسا لمكتب حماس السياسي في غزة، وهنية يسارع الى تهنئته
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