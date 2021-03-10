تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 63 وفاة و8300 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 457151
أهم العناوين
جرينتش+2 07:48
الغذاء والدواء تجيز الاستخدام الطارئ للقاح الروسي سبوتنيك
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني