تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات، وإغلاق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازيّة وتقييديّة باليومين المقبلين
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جرينتش+2 09:41
يا لذل العرب.. إثيوبيا تتحدى مصر والسودان وترفض الوساطة الرباعية والتمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات “الحقبة الاستعمارية”
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