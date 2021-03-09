عباس يهدد القدوة بالفصل من فتح خلال 48 ساعة اذا لم “يلحس” قراره بتشكيل قائمة انتخابية من “الملتقى الوطني”

رام الله – خلال اجتماعها، امس الاثنين، ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح موقفها من الدكتور ناصر القدوة عضو المركزية، بعد إعلانه عن خوض الانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة خاصة منبثقة عن الملتقى الوطني الديمقراطي، الذي قام بتأسيسه مؤخرا.

مصدر خاص، أكد لموقع “أمد للإعلام”، ان مركزية فتح، وبعد “نقاش متوتر” قررت منح د. القدوة (لم يشارك في الاجتماع) مهلة لمدة 48 ساعة لإعلان موقفه النهائي، إما الالتزام بقرار الحركة او الفصل منها.

كما قررت وفقا لمصدر “أمد” الخاص، فصل أي عضو من فتح يشارك باي قائمة اخرى غير قائمة المركزية، ما قد يشمل جزءا كبيرا من فريق محمد دحلان، وبعض أنصار القيادي الأسير مروان البرغوثي، وكوادر غاضبة خاصة في مناطق بالقدس والضفة الغربية.

رسالة “التهديد” الجديدة، تأتي في سياق ما سبق أن اعلنة الرئيس محمود عباس بإطلاق الرصاص على كل من سيخالف قرار مركزية فتح ، وما أشار له بعض أعضاء مركزية الحركة ضد القدوة و “غير الملتزمين”.

وكانت مركزية فتح، عقدت لها اجتماع مساء امس الاثنين ، استعرضت الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد وفق المرسوم الرئاسي والمعايير التي تم التوافق عليها في الاجتماعات السابقة، مؤكدة أن “فتح” ستخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة.

وعلى هذا الصعيد، كشفت مصادر متطابقة لصحيفة “العربي الجديد” القطرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أمهل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته، بعدم الترشح أو تشكيل أي قائمة خارج القائمة الرسمية للحركة.

وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أن عباس هدد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القدوة، بما فيها الفصل من الحركة أو تجميد عضويته.

وأكدت أن “الرئيس أبو مازن كلف نائبه في حركة فتح محمود العالول وأمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بالحديث لمرة أخيرة مع القدوة، وإقناعه بالعدول عن قراره بتشكيل قائمة انتخابية من الملتقى الوطني الديمقراطي الذي شكله مؤخراً مع العشرات من الشباب والأكاديميين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، استعداداً لتشكيل قائمة انتخابية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي في مايو/ أيار القادم”.

وأضافت المصادر نفسها أن “قرار فصل القدوة جاهز وينتظر نتائج المحاولة الأخيرة للحديث معه”.

وكان القدوة أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن التوافق على تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، على أن يتفق الملتقى في وقت لاحق على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.

وعقد القدوة أول اجتماع موسع له عبر تقنية “زووم” ضم أكثر من 230 من القيادات الشابة والنساء والأكاديميين، ورجال أعمال والقطاع الخاص وقيادات فتحاوية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والخارج.