تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات، وإغلاق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازيّة وتقييديّة باليومين المقبلين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:40
عباس يهدد القدوة بالفصل من فتح خلال 48 ساعة اذا لم “يلحس” قراره بتشكيل قائمة انتخابية من “الملتقى الوطني”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني