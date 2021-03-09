تصاعد مُفزع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 59 وفاة و7072 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي442,202

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 59 وفاة و7072 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5046 وفاة و442202 إصابة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على (3702) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (785) حالة في محافظة إربد، منها (9) حالات في الرمثا، (702) حالة في محافظة الزرقاء، (492) حالة في محافظة البلقاء، (262) حالة في محافظة الكرك، (244) حالة في محافظة العقبة، (232) حالة في محافظة مأدبا، (177) حالة في محافظة معان، (144) حالة في محافظة عجلون، (131) حالة في محافظة جرش، (125) حالة في محافظة المفرق، (76) حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى61678 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 377 حالة، فيما غادرت 316 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2251 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1805 بنسبة إشغال بلغت 35 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 506 بنسبة إشغال بلغت 43 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 270 جهازا بنسبة إشغال بلغت 25 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4024 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 375478 حالة.

وأضاف أن 43887 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4954682 فحصاً، لافتا إلى ان نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 11ر16 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.