تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات، وإغلاق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازيّة وتقييديّة باليومين المقبلين
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تصاعد مُفزع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 59 وفاة و7072 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي442,202
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