تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات، وإغلاق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازيّة وتقييديّة باليومين المقبلين
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تأجيل انتخاب رئيس حماس في غزة بعد التنافس الشديد بين عوض الله والسنوار
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