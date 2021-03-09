تأجيل انتخاب رئيس حماس في غزة بعد التنافس الشديد بين عوض الله والسنوار

قررت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل الاعلان عن الاسم الجديد لرئيس الحركة في قطاع غزة، والذي كان مقررا اليوم، بعد التنافس بين نزار عوض الله ويحيى السنوار، وتقارب الاصوات بينهما في جولتين من التصويت.

فقد احتدمت المنافسة بين الرئيس الحالي للحركة في القطاع، يحيى السنوار، والقيادي نزار عوض الله، الذي كان قد تقدم بالجولة الأولى، فيما تجاوزه السنوار في الجولتين الثانية والثالثة وذلك دون أن يعبر نسبة الحسم.

وحصل يحيى السنوار في الجولة الأولى في الانتخابات على 155 صوتاً ونزار عوض الله 144 من أصل 320 ،وفي الجولة الثانية حصل يحيى السنوار 159 صوتاً ونزار عوض الله 146 من أصل 320، وفي الجولة الثالثة: يحيى السنوار حصل 160 صوتاً ونزار عوض الله 150 من أًصل 320.

وكانت مصادر داخلية من حركة “حماس”، قد قالت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، ان الحركة انتخبت نزار عوض الله(63 عاما) قائدا جديدا لمكتبها السياسي في قطاع غزة، خلفا ليحيى السنوار، وذكرت المصادر أن “الانتخابات الكاملة للحركة في الداخل والخارج ستنتهي خلال الأيام المقبلة، لإفراز النتائج المتعلقة برئاسة المكتب السياسي العام، ومجلس الشورى”.

وقال مصدر جمساوي: ان جولة حاسمة سوف تجري في وقت لاحق.

ويعد عوض الله، واحدا من خمسة من قيادات حماس التي رشحت لقيادة الحركة بغزة، الى جانب السنوار وفتحي حماد ومحمود الزهار وزياد الظاظا.