القبض على قاتل طفلتيه في البادية الجنوبية

القت الأجهزة الأمنية، مساء امس الاثنين، القبض على قاتل طفلتيه نحراً في البادية الجنوبية قبل يومين.

وقال الناطق الاعلامي ‏باسم مديرية الأمن العام إن قوة امنية تمكنت مساء امس وبعد متابعة حثيثة والبحث وجمع المعلومات حول الشخص الذي قتل طفلتيه قبل يومين في البادية الجنوبية من تحديد مكان وجوده والقاء القبض عليه، حيث بوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته للقضاء.

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