تشارك بمسلسل رمضاني.. سيدة المسرح “سميحة أيوب” تبلغ الـ89

احتفل، اليوم الاثنين الموافق 8 مارس، العالم العربى أجمع باليوم العالمى للمرأة، كما احتفلت سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب بعيد ميلادها الـ 89, حيث أنها ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1932م.

فى تصرح صحفي لها اليوم، قالت سميحة أيوب: أفضل دائماً ان أحتفل بيوم ميلادى فى منزلى بمفردى، ولا أحبذ الإحتفال لأنى كبرت على ذلك، كنت أقوم بفعل الإحتفالات فى صغري أما الأن فانا أفضل الهدوء والسكينة والمكوث بالمنزل بمفردي, دون أن يزعجنى احد.

وواصلت قائلة أنها تتلقى منذ عدة أيام مضت المعايدات من الجميع.. من الأهل والأصدقاء والأقارب والجمهور ، وعن مشوارها الفنى قالت أنها تتابع بسعـادة بالغة تداول أعمالها وكل التفاصيل التى قدمتها في الأعمال على السوشيال ميديا.

وقد عللت سبب الاحترام لاعمالها بأنها أدت هذه الاعمال بصدق شديد، لذلك أثرت في قلوب الجمهور جميع أعمالها، نظرا لان كل شئ يخرج من القلب بصدق يصل الى القلب بصدق.

وأستكملت الفنانة الكبيرة حديثها قائلة، أنها حتى الان تعشق المسرح لأنه عشقها الأول والأخير، ويكمن فى وجدانها ، مؤكدةً بأنها أنضمت لفريق العمل المسرحي “ألمظ وسي عبده” بعد غيابها عن خشبة المسرح لمدة تصل إلى11 عامًا ، ولكنها تشارك فى العرض بالأداء الصوتى فقط ، وقد أنتهت من التسجيل مؤخراً.

وأختتمت تصريحها بالقول، أنها ستشارك فى الماراثون الرمضانى 2021 بـمسلسل “الطاووس” حيث تبقى لها يوم تصوير واحد فقط للإنتهاء من تصوير مشاهدها بالمسلسل ، بطولة “جمال سليمان”،”سميحة أيوب”،”فرح الزاهد”،”سهر الصايغ ”

إخراج : رؤوف عبد العزيز, سيناريو وحوار كريم الدليل, المؤلف محمد ناير.

ويذكر أن الفنانة الكبيرة “سميحة أيوب” من مواليد حي شبرا بالقاهرة, وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية فى عام 1953.

جدير بالذكر ان رصيد اعمالها بالمسرح خلال مشوارها الفني يقرب من 170 عملا مسرحيا، من بينها “يا احنا يا هيه”،”الشبكة”،”قريب وغريب”،”فى عز الظهر”،”الناس اللى فى التالت “،”الخديوى”،”كوبرى الناموس”ست الملك “،”أنطونيو و كليوبترا”،”العمر لحظة”،”رابعة العدوية”، “سكة السلامة”، “دماء على أستار الكعبة”،” أغا ممنون”، “دائرة الطباشير القوقازية”، كما ان لها العديد من الأعمال السينمائية و والتليفزيونية ومن بينهم “أرض النفاق”، “الجزار الشاعر”،”فجر الإسلام”،”مع السعادة”، “بين الاطلال”،و من أهم أعمالها التى قدمتها “الضوء الشارد”،” أوان الورد”،”أميرة في عابدين”، “المصراوية”،”عصر الحب”،”ليلة العفيفة”،”الغضب”،”طيور بلا أجنحة”.

حصلت على العديد من التكريمات من عدة رؤساء، وهم الرئيس” جمال عبد الناصر”، الرئيس”محمد أنور السادات”، الرئيس “حافظ الأسد” والرئيس “جيسكار ديستان”.

وعن حياتها الشخصية فقد تزوجت أربع زيجات من الفنان الراحل “محسن سرحان”،والفنان الراحل “محمود مرسى”،والكاتب “سعد الدين وهبة”، والمخرج “أحمد النحاس”.