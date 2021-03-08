بشرى للمشغولين عن التراب الوطني بالانتخابات الفارغة.. وزير الاستيطان الاسرائيلي يؤكد قرب ضم اجزاء واسعة من الضفة

وزير شؤون الاستيطان يقول ان اسرائيل لديها علاقات غير رسمية مع سلطنة عمان وتأمل بتوسيع علاقاتها مع السعودية

قال وزير شؤون الاستيطان الاسرائيلي تساحي هنغبي، في مقابلة مع i24news، ان اسرائيل ستقوم بضم أجزاء من الضفة الغربية – دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة، كما اكد من جهة اخرى ان اسرائيل تتمتع بعلاقات غير رسمية مع سلطنة عمان.

وقال هنغبي :”لا أعتقد انه من المنطقي ان نصف مليون يعيشون في يهودا والسامرة لا يمكنهم العيش وفقا للقانون الاسرائيلي، لقد قمنا بهذا في مرتفعات الجولان وسنقوم بهذا في يهودا والسامرة”. قال هذا مستخدما التسمية الاسرائيلية للضفة الغربية.

وبخصوص مستقبل اتفاقيات تطبيع العلاقات مع دول الخليج، صرح هنغبي :”انه لا يمكنني تصور مستقبل تطور العلاقات مع دول الخليج لكنها تحالف يمكن تكوينه وفقا لقرارات الشعوب ايضا، الاتفاقيات الجديدة ستغير الامور”.

واضاف هنغبي :” لدينا مصالح مشتركة مع سلطنة عمان بطريقة غير رسمية ونأمل ان تتوسع العلاقات مع السعودية”.

وفيما يتعلق بإعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي بعد شهرين من التوقف التام للرحلات الجوية ، أكد الوزير أن جميع المواطنين يمكنهم العودة إلى إسرائيل للمشاركة في الانتخابات في 23 آذار / مارس. وسيسمح لثلاثة آلاف إسرائيلي محاصر في الخارج بالعودة يوميا.