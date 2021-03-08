القبض على شخص طعن طليقته داخل محكمة الرصيفة الشرعية

القت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على شخص طعن طليقته في الرصيفة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصا اقدم على طعن طليقته بأداة حادة (مقص) داخل محكمة الرصيفة الشرعية، صباح اليوم، وجرى اسعافها إلى مستشفى الأمير فيصل، ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة.

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على الزوج وفتح تحقيق بالحادثة.

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