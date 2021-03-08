السماح باستيراد الأغنام بعد ارتفاع كبير في أسعار اللحوم

قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات، السماح باستيراد الأغنام من جميع المصادر المتاحة التي يسمح الوضع الصحي فيها بالاستيراد، مع استثناء الأغنام الشبيهة بالمحلية ودون تحديد الكميات.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار، جاء بعد رصد الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، وكذلك السماح باستيراد محاصيل الثوم والبرتقال وغيرها التي لا تؤثر على المنتج المحلي ضمن الفترة المقبلة.

وأوضح الحنيفات أن الوزارة تدرس وتراقب الكميات والأسعار في الأسواق والكميات المتوقعة من الإنتاج، وحفظ حالة التوازن ضمن المعادلة الزراعية بما يخدم المزارع والمستهلك والتاجر دون المساس باستدامة العمل، وحصول المستهلك على المحاصيل الزراعية بالأسعار المناسبة؛ نظرا للظروف المعيشة التي خلفتها جائحة كورونا، وانخفاض القوة الشرائية للمواطن.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات تأتي تنفيذا لخطة الوزارة الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان، وتوفير المحاصيل والسلع الزراعية بالجودة والسعر المناسبين.