تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات، وإغلاق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازيّة وتقييديّة باليومين المقبلين
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جرينتش+2 09:38
الرئاسة السورية تكشف عن إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا والتزامهما الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين أو ثلاثة
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