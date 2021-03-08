اعتقال مروج للمواد المخدرة بعد مقاومته للقوة الأمنية جنوب عمان

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخص مطلوب مروج للمواد المخدرة ومسلح جنوب العاصمة، بعد مقاومته للقوة الأمنية وإطلاق عيارات نارية تجاههم .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات، داهمت، فجر اليوم الاثنين، شخصاً مطلوباً ومروجاً للمواد المخدرة ومسلحا، ممن يشكلون خطراً وترويعا للمواطنين، حيث بادر ذلك الشخص وفور مشاهدته للقوة بإطلاق عيارات نارية باتجاهها.

وأوضح انه جرى تطبيق قواعد الاشتباك والرد عليه بالمثل، وتمت السيطرة عليه وضبطه، وتبينت اصابته بمنطقة اليد والقدم، ونُقل الى المستشفى.

واضاف انه جرى ضبط شخص آخر كان برفقته، اضافة الى سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة، و10 آلاف حبة مخدرة وعدد من اشتال الماريجوانا وأكياس تحوي ذات المادة معدة للبيع، وكميات اخرى من المواد المخدرة المتفرقة، حيث بوشرت التحقيقات في الحادثة.

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