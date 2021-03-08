إطلاق الموقع الإلكتروني للسفارة الفلسطينية في عمّان

أطلقت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة، موقعها الإلكتروني ، كجزء من برنامج السفارة لتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين.

وأعلنت السفارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، انه سيتم استقبال مراجعي السفارة ضمن مواعيد مسبقة يتم تقديمها من خلال الموقع الالكتروني للسفارة https://palembjo.org ، برسالة نصية تؤكد الموعد تصل لمقدم الطلب على هاتفه النقال، وذلك اعتبارا من 14 آذار الحالي.

وقالت ان هذا الاجراء جاء بسبب الظروف الحالية لجائحة كورونا، وتلافياً للاكتظاظ في مبنى السفارة، وحفاظاً على صحة وسلامة المراجعين.

وسيكون الموقع الالكتروني نافذة السفارة ودليلا شاملا، يقدم المعلومات التي يحتاجها المراجع في جميع المجالات المتعلقة بالخدمات القنصلية،اضافة الى روابط للاتصال من شأنها تسهيل عملية التواصل مع السفارة بمختلف أقسامها.

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