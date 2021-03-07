مستشفى الجامعة يُعلّق استقبال مراجعي العيادات الخارجية لمدة أسبوع

قرّر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور إسلام مساد تعليق استقبال مراجعي العيادات الخارجية، لمدة أسبوع اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين وحتى مساء يوم السبت المقبل، نظراً للوضع الوبائي الراهن وتزامناً مع ارتفاع وتيرة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مساد، في بيان اليوم الأحد، إن المستشفى، ومن خلال لجان معنيّة، سيعمل على تقييم الوضع الوبائي خلال فترة التعليق، بحيث يتم إعادة تنظيم عمل العيادات وآلية استقبال المراجعين بأعداد محدودة تجنّباً للاكتظاظ ولضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم؛ موضّحاً أنّ العمل في العيادات الخارجية خلال فترة التعليق سيقتصر على صرف وصفات أدوية الاستمراريّة.

وأكد أنه لن يتم استقبال أي مراجع بعد انتهاء فترة التعليق إلّا عن طريق الحجز الإلكتروني عبر منصة المواعيد المخصصة لهذه الغاية باعتبارها الواجهة الوحيدة لحجز المواعيد، علما بأن جميع المواعيد التي تم حجزها مسبقا تُعتبر لاغية ويجب حجز مواعيد جديدة عبر المنصة، حيث سيتم تحديد سقف لقبول أعداد محددة من المراجعين.

وبيّن مساد، أن العمليات الجراحية ستبقى كما هي وفق البرتوكول الصحي المعمول به حالياً في المستشفى، والذي يتضمّن إجراءاتٍ احترازيّةٍ مُشدّدة تتمثل بضرورة إجراء فحص (بي سي آر) للمريض ومرافقه إن وجد قبل الدخول للمستشفى بــــ 72 ساعة كحد أقصى وتقديمه للمعنيّين.

وشدّد على استمراريّة قرار منع الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء المعمول به في المستشفى وذلك امتثالاً لأمر الدفاع ذي العلاقة، والاكتفاء بالتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة.

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