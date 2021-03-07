قذيفة استهدفت مراكبهم.. استشهاد 3 صيادين قبالة شاطئ خان يونس بقطاع غزة، والاحتلال يتنصل من المسؤولية

استشهد ثلاثة صيادين، صباح اليوم الأحد، جراء قصف زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكبهم بقذيفة قبالة شاطئ خان يونس، بحسب ما أفاد نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، وهو ما نفاه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي زعم بأن الزوارق البحرية الإسرائيلية ليست ضالعة بالحادث ولم تطلق النار.

وذكر عياش أن قوات الاحتلال، استهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، حيث استشهد ثلاثة صيادين بعد سقوط قذيفة على مركبهم خلال عملهم في البحر جنوب قطاع غزة.

وأكد عياش نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وأفادت لجان توثيق انتهاكات الاحتلال بالقطاع، بأن الصيادين يحيى مصطفي اللحام، وحمدي حجازي اللحام وزكريا حجازي اللحام، استشهدوا نتيجة قصف صاروخي.

داخلية غزة تحقق في الحادثة

وعقب ذلك، أعلنت الداخلية في غزة أنه يتم التحقيق في حادثة استشهاد ثلاثة صيادين، إثر انفجار بمركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم.

وخلافا للإفادات الصادرة عن الهيئات الفلسطينية في القطاع، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الزوارق البحرية الإسرائيلية لم تطلق النار وإن الحديث يدور عن حادثة داخلية في غزة، ربما نتيجة عطل.

وأوضح المتحدث العسكري بأن زوارق البحرية الإسرائيلية لم تكن ضالعة بالحادث وكانت على بعد عشرات كيلومترات من مكان تواجد مراكب الصيادين التي طالتها قذيفة.

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد ثلاثة أميال، ما تسبب بأضرار بمركب الصيد وخروج الصيادين إلى الشاطئ.

كما استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية وأبراج المراقبة على الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق المدينة بالرصاص وأجبرتهم على ترك المنطقة والعودة إلى بيوتهم.

ويتعمد الاحتلال يوميا استهداف المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بالرصاص، ويمنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.