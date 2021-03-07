تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين إرجاء اجتماع الهيئة العامة لحين الموافقة على انعقاد الاجتماع وإجراء انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس حفاظاً على سلامة الأعضاء.

ووفقاً لبيان صادر عن النقابة، اليوم الأحد، فقد جاء هذا القرار بعد كتاب رئيس الوزراء رقم 7/11/1/6042 تاريخ 4/ 3/ 2021 والمتضمن تعذر عقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة بالموعد الذي حدده مجلس النقابة سابقاً يوم السبت الموافق 3/ 4/ 2021 الساعة العاشرة في المركز الثقافي الملكي على أن يعقد الاجتماع الثاني إذا لم يتوفر النصاب القانوني يوم السبت 10/ 4/ 2021، وتنفيذاً لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها بما في ذلك أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020 الذي يمنع التجمع لأكثر من عشرين شخصاً.

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