تصاعد مُفزع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 52 وفاة و7413 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 435130
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بخروج 7 وزراء ودخول 5 جدد.. صدور الإرادة الملكية اليوم الاحد بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة
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