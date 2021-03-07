المنظمات النسائية لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تُحيي اليوم العالمي للمرأة

اصدرت المنظمات النسائية لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، اليوم الاحد، البيان التالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نتقدم بأجمل التهاني والتحية والتقدير والاحترام للمرأة العربية الأردنية المناضلة والمكافحة، والتى تقف في خندق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، من أجل الارتقاء بالوطن وإنجازاته بالرغم من كل ظروف الإعاقة في تطوير القوانين والانظمة التى تكفل للمرأة حقوقها.

وفي هذه المناسبة نستذكر بكل فخر واعتزاز نضال المراة العربية، والتى تقف إلى جانب الرجل في مسيرة التحرر والاستقلال وتوفير الحياة الكريمة، ونخص بالذكر المرأة العربية الفلسطينية المناضلة في سبيل استعادة الحقوق الوطنية والقومية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب العربي الفلسطيني وعاصمتها القدس، ونوجه تحية عز وفخار للأسيرات في باستيلات العدو الصهيوني مناشدين كافة المنظمات النسوية العالمية في هذا اليوم الضغط، على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم.

وفي هذه المناسبة نستذكر المنجزات التاريخية للرائدات الأوائل في الحركة النسائية الأردنية والمناضلات في جميع المؤسسات النقابية، والعمالية، والاتحادات الطلابية، وفي الاحزاب السياسية، ونعبر عن اعتزازنا بدورها في المجالات الاجتماعية والسياسية في سبيل التغيير وصولا للدولة الوطنية الديمقراطية القائمة على سيادة القانون وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إن المرأة في عيدها ماضية للأمام بخطوات واثقة لا تنظر للخلف بتاتاً، بل تتقدم بجدارة إلى الأمام لتخلع عنها كل ما علق بها من وثنيات ومعتقدات خاطئة عبر السنين، وما فرض عليها من قيود وما تكبلت به من عصبيات جاهلية، مؤمنة بحقوقها التى أقرتها كل المواثيق الدولية، ولعلنا اليوم وبعد أن قطعت المرأة شوطاً كبيراً، متخطية العديد من العقبات والحواجز التى كانت تواجهها في السابق، وبعد ما أصبحنا نتلمس مشاركتها الفاعلة في حياتنا، وعلى مختلف المستويات والأشكال، ومساهمتها الكبيرة في عملية النهضة الثقافية، والعلمية، والإبداعية، والسياسية، والاقتصادية، والتى كانت للمرأة دورا هاماً لايمكن تجاهله، فنحن نؤكد على ضرورة مراقبة القطاعات غير الرسمية مثل القطاع الزراعي، والتي تحرم المرأة من حقوقها وإشراكها في الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وعدم ترك العاملات تحت رحمة أرباب العمل في القطاعات الخاصة

تؤكد المنظمات النسائية للأحزاب القومية واليسارية على رفضها ومقاومتها للمشروع الاستعماري الصهيوني- الأمريكي (صفقة القرن) الذي يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، كما يستهدف الأردن بأمنه وسيادته، والهيمنة على مقدرات وثروات الرطن العربي، كما تدين كافة أشكال التطبيع الرسمي العربي مع الاحتلال الصهيوني ) وتدعو النساء الأردنيات والعربيات للتصدي ومجابهة كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

وفي هذه المناسبة نؤكد وندعو إلى ضرورة الاستجابة لمطالب وحقوق المراة الاردنية في مجالات تشريع القوانين المتقدمة من أجل دور أكبر يضمن للمرأة حياة كريمة، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، ويضمن حقوقها المالية وذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

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