الفنان المصري مدحت صالح يطرح أغنية “وردي”/ قيديو



طرح الفنان المصري مدحت صالح، ثالث أغنيات ألبومه الجديد “يتقال” بعنوان “وردي” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “وردي” من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى محمد شفيق.

وكان مدحت صالح طرح من قبل أغنيتن الأولى “جمالها حصري” من كلمات مؤمن راجح، ألحان، وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية “نورتى قلبى” كلمات عمرو المصري، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.

يذكر أن مدحت صالح تعاقد مع منصة “The Music Hub”، لطرح ألبومه الجديد “يتقال” خلال العام الجارى، ويضم 15 أغنية يتم طرحها بشكل متتابع، وقد تعاون “صالح” في الألبوم مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين لتقديم أشكال موسيقية مختلفة في الألبوم.