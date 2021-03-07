الخارجية: وفاة اردني واصابة 4 اخرين بحادث سير في جنوب افريقيا

اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الاردنية في جنوب أفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، امس، وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز انه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤس، وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه.

وأضاف انه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.