بعدما بلغ لبنان حافة الانفجار .. حسان دياب مستعد لـ”الاعتكاف” إذا كان يساعد على تشكيل حكومة جديدة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، في كلمة له اليوم السبت، إن لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار، واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة، وهي مرشّحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف: “الظروف الاجتماعية تتفاقم، والظروف المالية تضغط بقوة، والظروف السياسية تزداد تعقيداً، والبلد يواجه تحديات جسيمة لا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تواجه تلك التحديات؟ نحن لم نتقاعس عن أداء دورنا في تصريف الأعمال، ونقوم بواجبنا عند المستوى الأعلى من تصريف الأعمال وفق ما يسمح به الدستور”.

وشدد دياب على أنه يجب تركيز الجهود على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تستكمل مسيرة الإصلاحات التي بدأتها حكومتنا وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قاعدة الخطة الإصلاحية التي وضعناها بعد تحديثها.

وتابع: “إذا كان الاعتكاف يساعد على تشكيل الحكومة، فأنا جاهز للجوء إليه، على الرغم من أنه يخالف قناعاتي، لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة ويضر بمصلحة اللبنانيين”.

وأكد دياب على أنه لم يعد لدى اللبنانيين القدرة على تحمّل المزيد من الضغوط. لافتاً إلى أن لبنان بخطر شديد، واللبنانيون يدفعون ثمن الانتظار الثقيل.