الرجوب: ناصر القدوة أخطأ وعليه مراجعة موقفه

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ، أن عضو اللجنة المركزية للحركة، ناصر القدوة “أخطأ بسعيه لتشكيل قائمة منفصلة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأضاف: “القدوة حتى اليوم هو عضو لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق بما في ذلك الحصانة التنظيمية، والحوار معه مستمر”.

وأشار” القدوة أخطأ والمش قادر يصلح ويحدث تغيير من داخل الإطار التنظيمي، هل سيستطيع فعل ذلك من خارجه؟”.

وقال:” هو (القدوة) حر، رجل نحترمه، لكن إذا استمر أعتقد أنه تخلى عن دوره القيادي في الحركة، نأمل أن يقوم بمراجعة جدية لموقفه، وأن لا يخرج نفسه”.

وأكد حركة فتح عازمة على خوض الانتخابات في قائمة واحدة موحدة.